14:52

В Иерусалиме неизвестный направил грузовик в толпу прохожих, сообщает Reuters. Пострадали не меньше 15 человек.

Представитель полиции в эфире Israel Radio назвал произошедшее терактом, уточняет агентство. По данным радиостанции, которые приводит Reuters, водителя грузовика застрелили.

Позднее радиостанция сообщила о троих погибших, передает Reuters. Официальных данных о числе погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщает NEWSru Israel, грузовик наехал на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса, и граждан.

В Берлине 19 декабря грузовик въехал в посетителей рождественской ярмарки, погибли 12 человек, 48 получили ранения. Водителем грузовика назвали выходца из Туниса Аниса Амри, его застрелила полиция Милана в ночь на 23 декабря.