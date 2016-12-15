16:37

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение четырех российских спортсменов от международных соревнований, сообщается на сайте организации.

«Сейчас нет достаточных доказательств, которые оправдывали бы временное отстранение», – сказано в заявлении IBSF.

Российских скелетонистов Александра Третьякова, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову и Елену Никитину дискваливицировали в конце декабря из-за подозрений в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

Спортсменов уведомили о решении федерации, они снова могут готовиться к международным соревнованиям, уточняется в сообщении IBSF. Как сказал ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, скелетонисты выступят на чемпионате Европы.

Решение о временной дисквалификации россиян было принято после того, как МОК начал расследование в отношении 28 российских спортсменов, упомянутых в новом докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Вторую часть доклада агентство опубликовало в начале декабря. ВАДА утверждает, что 12 медалистов сочинских Игр принимали допинг, всего в махинациях с допинг-пробами были замешаны больше тысячи спортсменов.

В июле прошлого года ВАДА выпустило первую часть доклада, где было рассказано о поддержке допинга в России на государственном уровне. По данным агентства, в подмене допинг-проб российских олимпийцев принимали участие Министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и антидопинговые лаборатории.