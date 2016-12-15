17:08

В инстаграме председателя парламента Чечни Магомеда Даудова нет угроз главному редактору издания «Кавказский узел» Григорию Шведову.

Об этом РБК сказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя пост Даудова о «псе Шведе», который Шведов посчитал угрозой в свой адрес.

«Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется чтобы его имели в виду. Говорится про пса “Шведа”, а Шведов пес что ли? Ну пусть консультируется со своими юристами», – сказал Каримов.

Связаться с Даудовым РБК не удалось. Григорий Шведов 7 января сообщил, что юристы издания проверяют запись в инстаграме Даудова «Как развязать “Кавказский узел”?» на признаки преступления по статье о воспрепятствовании работы журналистов.

В посте глава чеченского парламента не упоминает Шведова или сотрудников «Кавказского узла», речь в записи идет про пса по кличке «Швед». Как говорится в посте, «это очень странный пес. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат <…> Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать “Шведу” пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров».

Как отмечал Шведов, пост написан так, «что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь». Вместе с тем, он не считает угрозу «вырвать зубы и укоротить язык» адресованной лично ему. По мнению Шведова, хотя «пост носил личный характер, эти угрозы связаны скорее с желанием запугать сообщество журналистов».

«Медиазона» отмечает, что Даудов и раньше сравнивал людей, критикующих власти Чечни, с собаками. Например, он писал о «пекинесе “Каляпе”», «таксе “Вене” со звонкой брехливой глоткой и громким “Эхо”», «московском беспородном псе “Пономаре”» и «“Яшке”-дворняжке».

Как предполагает издание, Даудов в этой записи подразумевал правозащитника Игоря Каляпина, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, директора движения «За права человека» Льва Пономарева и политика Илью Яшина.

В конце декабря «Кавказский узел» опубликовал материал об убийстве задержанных по подозрению в нападении на полицейских в Грозном. Власти Чечни отвергли эту информацию.