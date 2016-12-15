18:25

Предполагаемый террорист, направивший грузовик в солдат в Иерусалиме, связан с «Исламским государством». Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает AP.

По словам политика, подозреваемый «по всем признакам» был сторонником ИГИЛ. Кроме того, Нетаньяху считает, что атака в Иерусалиме «определенно может быть связана» с аналогичными терактами в Германии и Франции.

Днем 8 января грузовик въехал в группу курсантов, которые выходили из автобуса в Иерусалиме. Погибли четверо военных – трое мужчин и одна женщина, всем им было около 20 лет, сообщало Reuters. Еще 15 человек были ранены.

https://twitter.com/ynetnews/status/818088903467008000

Полиция назвала случившееся терактом. По предварительным данным, за рулем был палестинец, живший в восточной части Иерусалима, его застрелили на месте нападения. Палестинское движение ХАМАС приветствовало атаку, ответственность за нее организация на себя не взяла.

В декабре грузовик въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, погибли 12 человек. Власти Германии признали нападение терактом, по данным полиции, за рулем машины был выходец из Туниса Анис Амри, его застрелили в Милане 23 декабря.

ИГИЛ, объявившее о своей причастности к берлинскому теракту, опубликовало видео, где Амри обещает отомстить за смерти мусульман от бомбардировок.

В Ницце 14 июля 2016 года водитель грузовика направил машину в прохожих на набережной, где отмечался День взятия Бастилии. Погибли 84 человека, в том числе две россиянки. Ответственность за атаку также взяло на себя ИГИЛ.