Открытая часть доклада спецслужб США о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году разочаровала российскую интернет-общественность и вызвала массу ехидных комментариев о непрофессионализме американской разведки, ее плохом понимании России и слабости представленных доказательств. Действительно, несекретная версия доклада составлена небрежно, не добавляет никакой новой фактуры, несколько примитивно трактует действия политических игроков в РФ и использует устаревшие и непроверенные данные (приложение на четверть доклада) о преувеличенном влиянии российского телеканала RT на американскую аудиторию. Но это не имеет значения.