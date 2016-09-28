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В ЕС опасаются, что в 2017 году Россия может вмешаться в процессы выборов канцлера в Германии и президента во Франции. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает издание, нынешний канцлер Германии Ангела Меркель в последние несколько недель предупреждает, что «кибератаки и российская кампания по дезинформации могут повлиять на выборы этого года», а «дипломат высокого ранга в Брюсселе» говорит, что такие же опасения есть и во Франции в преддверии президентских выборов.

Собеседники издания добавляют, что «Россия – главный источник беспокойства ЕС в вопросах кибербезопасности», хотя официально в ЕС об этом не говорят.

Близкие к ситуации источники FT рассказывают, что в 2016 году сервера Европейской комиссии пытались взломать 110 раз, в связи с чем комиссия «увеличила меры безопасности, чтобы противостоять усиливающейся угрозе».

Комиссар по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг в разговоре с FT назвал угрозы «перманентными, агрессивными и все более и более опасными и потенциально разрушительными».

Ранее спецслужбы США опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов президента страны путем хакерских атак, пропаганды в «финансируемых государством СМИ» и работы «проплаченных» блоггеров и «троллей», а инициатором назвали Владимира Путина.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций, выслав из страны 35 российских дипломатов.

В середине декабря он пообещал ответить России на вмешательство в процесс президентских выборов.