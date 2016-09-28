8 января, 23:06

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту» заявил, что со второй половины 2017 года ВВП страны будет расти на 2% в годовом выражении.

«Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года. Экономика уже растет, в четвертом квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство, а во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше», – сказал он.

Орешкин также уточнил, что принятый на 2017–2019 года федеральный бюджет будет устойчив при $40 за баррель нефти.

Как добавляет ТАСС, в 2017 году МЭР прогнозирует рост ВВП на 0,6% при $40 за баррель, на 1,1% – при $48 за баррель, а в 2018 и 2019 годах рост по прогнозу должен составить 1,5–2%.

В декабре в своем докладе ЦБ сообщил о росте ВВП страны в четвертом квартале, но о суммарном сокращении ВВП на 0,5–0,7% по итогам 2016 года.

По состоянию на вечер 8 января цена за баррель нефти Brent составляет $56.