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Телеканал «Россия-1» с результатом 13,6% зрителей впервые вышел на первое место по аудитории, обогнав по итогам года «Первый канал» (13,3%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с данными Mediascope (бывшая TNS Russia).

Среднегодовая доля «России-1» увеличилась с 13,4% до 13,6% среди зрителей старше 18 лет, в то время как показатели «Первого канала» упали с 14,3% до 13,3%.

Издание отмечает, что девять из десяти самых популярных телеэфиров года принадлежит «Первому каналу». В тройке лидеров – новогоднее обращение президента, военный парад 9 мая и выпуск новостей сразу после него. Единственный эфир «России-1» в списке – шоу «Удивительные люди» на пятом месте.

Программный директор «России-1» Александр Нечаев объяснил «Коммерсанту», что, среди прочего, важную роль в увеличении доли канала на рынке сыграло усиление «сериального прайма будней – наиболее существенную и репутационно важную зону конкуренции между каналами».

Представитель «Первого» заявил газете, что на канале не доверяют данным Mediascope, а также назвал систему исследований компании «неактуальной и недостоверной».

«Эти данные хороши для пиара, но ничего не говорят о реальном телесмотрении в стране», – сказал он.

До 2016 года «Первый канал» уступал лидерство лишь однажды – НТВ в 2012 году, который тогда закончил год на первом место с долей 14,7% против 14,3% у «Первого».