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Личность направившего грузовик в людей в Иерусалиме установлена, это 28-летний араб из района Джебель Мукабер ​Фади Кунбар, сообщает израильская полиция на своей странице в Facebook.

В сообщении также говорится, что для допроса арестованы 9 подозреваемых, причем пять из них являются членами семьи Кунбара. Ведомство добавляет, что в результате теракта погибли 4 солдата, еще 13 человек ранены, трое в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал произошедшее с терактами в Берлине и Ницце, а также заявил, что террорист был из ИГИЛ.

Движение ХАМАС назвало действия араба «героическими». Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее 9 января Кунбар въехал на грузовике в группу военных и граждан, выходивших из автобуса. СМИ информировали о 4 погибших и 15 раненых. Нападавший был застрелен солдатами на месте до прибытия полиции.

В декабре грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате погибли 12 человек.

В Ницце в июле 2016 года в день празднования взятия Бастилии водитель грузовика направил машину в прохожих на набережной, погибли 84 человека, в том числе две россиянки.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за обе атаки.