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Россия планирует сократить объем поставок нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года с 4,5 млн тонн до 4 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как сообщает издание, Россия уменьшает количество нефти из-за долга Минска за газ в размере $400 млн. Министерство энергетики России передало Минску новый график поставок 28 декабря.

Газета добавляет, что Белорусская сторона «выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом».

Ранее стало известно, что Минск на 7,7% поднял тарифы на транзит российской нефти на период с 1 февраля по 31 марта 2017 года, что также является ответом на уменьшение объемов поставок.

В начале 2016 года в Белоруссии потребовали снижения цен на российский газ и начали платить меньше в одностороннем порядке. В ответ на это Россия поставляла в Белоруссию сначала 3,5 млн тонн нефти, а затем 3 млн тонн вместо изначально запланированных 5,3 млн тонн.