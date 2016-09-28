04:34

Представитель МИД Северной Кореи заявил о готовности страны осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием», – сказал он.

В МИДе также добавили, что Корея «вынуждена развивать ракетную программу» из-за США, которые «десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности» в отношении КНДР, «посягая на ее суверенитет и жизненные права».

Глава Пентагона ранее заявил, что США собьют любую северокорейскую ракету в случае, если она будет нести угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В декабре южнокорейские эксперты сообщали, что создать способную долететь до США ядерную МБР КНДР сможет к 2020 году.

9 сентября КНДР провела пятые ядерные испытания, 13 сентября в Корее заявили, что они направлены против США. 27 сентября страна отчиталась о завершении разработки ядерного оружия.

Из-за своей ядерной программы КНДР несколько лет находится под санкциями ООН, и 30 ноября совбез ООН в ответ на пятые ядерные испытания ввел против страны новые санкции.