Фото: Климентьев Михаил/ТАСС

Если Владимиру Путину и уходить на пенсию, то, конечно, прямо сейчас. Пока не рассеялся дым от американской президентской кампании, пока не померкла слава глобального игрока и мировой суперзвезды. Да, конечно, и доклады американских разведчиков о путинских хакерах, и твиты Трампа о том, что с Россией нужно дружить, выглядят одинаково опереточными, но опереточность к делу не подошьешь, и по всем формальным признакам Путин – игрок планетарных масштабов и историческая фигура. В двадцать первом веке мировая история работает именно так – присоединителю Крыма в ней делать нечего, но всегда найдется место для предводителя хакеров, повлиявших на президентские выборы в США. Если он уйдет сейчас, провожать его будет весь мир, кто-то аплодисментами, а кто-то и зубовным скрежетом, но равнодушных не будет в любом случае, а главное – будет спокойно, и все страхи, заставлявшие держаться за власть на протяжении многих лет, останутся позади.

Понятно, что если кто-то нибудь сейчас войдет в новоогаревский кабинет Путина с таким советом, тот с тем же советом оттуда и выйдет, но вообще-то да – Путину в любом случае пора или скоро будет пора уходить. В год, когда Путин должен побить брежневский восемнадцатилетний рекорд пребывания у власти, перспектива смены первого лица, даже если о ней никто из серьезных людей не говорит, в любом случае превращается в важный фактор внутриполитической российской жизни, а многолетняя персонализация власти ставит в зависимость от этой перспективы буквально все сто с лишним миллионов россиян.