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Сотрудники Роспотребнадзора в Приморье за новогодние праздники изъяли 188 литров запрещенной спиртосодержащей продукции в 245 торговых точках. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции в количестве 1749 штук общим объемом более 188 литров изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции»,- говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что конфискован был не только концентрат для ванн «Боярышник», но и также средство для дезинфекции «Вита-Септ», универсальное средство «Чистый – С», косметическое изделие «Целебная сила природы» и другие.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщил, что от отравления «Боярышником» скончались еще два человека, и таким образом общее число жертв увеличилось до 78 человек. В больницах остаются 3 человека.

Заметка дополняется.