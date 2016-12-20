06:54

Действующий президент США Барак Обама в интервью ABC, заявил, что он правильно оценивал Владимира Путина, но недооценил степень влияния дезинформации и хакерских атак на общество США.

«Я не думаю, что я недооценил его [Путина], я думаю, что я недооценил степень влияния дезинформации, кибератак и прочего на наше открытое общество, их вмешательства в наши демократические практики», – сказал он.

Обама добавил, что «в случае отсутствия нашей бдительности зарубежные страны смогут влиять на результаты политических дебатов в США в следующие 10, 20, 30 лет».

Американский лидер подчеркнул, что «русские хотели вмешаться [в процесс выборов], и они вмешались».

Ранее разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в процесс президенстких выборов в США, в котором официально назвала Владимира Путина инициатором кибератак на сервера Демократической партии страны. Будущий вице-президент Майк Пенс пообещал, что в команде Трампа предпримут «агрессивные шаги» против хакеров.

29 декабря Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций, выслав из страны 35 российских дипломатов.

В середине декабря он пообещал ответить России на вмешательство в процесс президентских выборов.