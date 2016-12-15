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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» выиграл в семи номинациях из семи возможных на 74-м вручении наград премии «Золотой глобус», установив абсолютный рекорд. Результаты транслирует сайт кинопремии.

«Ла-Ла Ленд» победил в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» (Эмма Стоун), «Лучший режиссер» (Дэмьен Шазелл), «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» (Райан Гослинг), «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек к фильму».

«Лунный свет» получил «Золотой глобус» как «Лучшая драма». «Корона» названа «Лучшим драматическим сериалом», и также получила награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Клер Фой).

Французский фильм «Она» был признан лучшим фильмом на иностранном языке и выиграл в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» (Изабель Юппер).

Награды за лучшую мужскую роль в драматическом фильме удостоился Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), лучшая мужская роль второго плана у Аарона Тейлора Джонсона («Под покровом ночи»).

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон («Голиаф»), лучшей актрисой в комедийном сериале – Трэйси Эллис Росс («Черноватый»).

«Ночной администратор» удостоился трех наград – «Лучший актер в телефильме или мини-сериале» (Том Хиддлстон), «Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» (Хью Лори) и «Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» (Оливия Колман).

«Американская история преступлений» победил в номинациях «Лучший телефильм или мини-сериал», «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» (Сара Полсон).

Два «Золотых Глобуса» у «Атланты» – «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Дональд Гловер).

Лучшая женская роль второго плана у Виолы Дэвис («Ограды»).

«Зверополис» победил в номинации «Лучший анимационный фильм».

Актриса Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля (за выдающиеся заслуги в кинематографе и гуманитарный вклад)

Премия «Золотой Глобус» ежегодно вручается с 1944 года по результатам голосования примерно сотни журналистов разных издания.