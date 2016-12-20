10:19

Компания McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге. Об этом сообщает Associated Press.

Покупателями выступят инвестфонд Citic Capital, контролируемый китайским правительством и американская частная компания The Carlyle Group. Citic получит 52%, а Carlyle – 28% бизнеса. Еще 20% останутся у McDonald's.

Основным мотивом сделки в McDonald's назвали изменение структуры бизнеса в азиатском регионе, которое проводится с целью рационализировать глобальные операции.

Сделка, которую предполагается закрыть во втором квартале 2017 года, пока еще не получила одобрение регуляторов.

Сейчас на территории материкового Китая работают около 2,2 тысячи ресторанов McDonald's. В марте 2016 года компания заявляла о намерении в ближайшие пять лет открыть в Китае, Гонконге и Южной Корее еще 1,5 тысячи точек.