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В 2015 году российская экономика сократилась на 3%. Об этом свидетельствует третья оценка Росстата.

Ранее ведомство дважды оценивало спад ВВП страны в 2015 году в 3,7%. Всего Росстат публикует пять оценок динамики ВВП за тот или иной год.

Пятая, заключительная оценка по ВВП в 2014 году осталась неизменной – экономика РФ выросла на 0,7%. Поквартальную динамику ВВП в 2016 году в Росстате пока не корректировали.

Бывший зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко в своем аналитическом обзоре Nota Bene от 9 января отметил, что с тех пор, как в начале 2016 года Росстат пересмотрел свои данные по ВВП, «в стране отсутствуют официальные данные о динамике ВВП по отношению к предыдущему кварталу с устраненными сезонным и календарным факторами, начиная с 2012 года».

Алексашенко напомнил, что весной прошлого года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о динамике инвестиций в российской экономике, а в конце года решил пересмотреть данные о динамике промышленного производства за последние пару лет.

«А если к этому добавить то, что со статистикой доходов населения у Росстата традиционно были большие проблемы (чего стоит только учет покупок/продажи валюты населением в части текущих расходов, наряду с покупкой продуктов питания и одежды), то получается весьма печальная картина – по большому счету, обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется российский экономический корабль, и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно», – подчеркнул экономист.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил правительству не позднее мая 2017 года подготовить план развития экономики до 2025 года. Он указал, что этот план должен позволить стране к 2019–2020 годам выйти к темпам роста ВВП, превышающим мировые.

До этого первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал, что отечественная экономика приведена в рабочее состояние, и наблюдается «медленный, но рост». В 2017 году, по его словам, ВВП России должен увеличиться на 1% или больше после снижения на 0,6–0,7% в текущем году.

8 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что со второй половины 2017 года российская экономика будет расти на 2% в годовом выражении. В целом за год в министерстве ожидают увеличения ВВП на 0,6% при цене на нефть $40 за баррель.