В конце прошлого года в Москве случился скандал вокруг 62-й онкологической больницы. Ее главврач Анатолий Махсон, обвинивший московские власти в закупке лекарств для лечения рака по завышенным ценам, был уволен. Еще раньше – в ноябре – должности лишился главврач Смоленского областного диспансера Сергей Гуло. Причиной также стал конфликт вокруг закупки лекарств: Гуло обвинил власти в отсутствии финансирования, а они его – в преднамеренном банкротстве больницы.

Несмотря на скандалы, чиновники утверждают, что дефицита лекарств от рака в России нет. Врачи, пациенты и благотворительные организации говорят об обратном. Вот уже несколько лет в России процветает серый рынок – дорогостоящие препараты скупают у населения, крадут из больниц и фальсифицируют. Republic изучил, как устроена система обеспечения лекарствами от рака в России, почему она не работает и на что можно нарваться в аптеках.

Нет рецепта, нет проблемы

Рак, как и все остальные болезни, в России по закону лечится бесплатно. Это касается и обеспечения населения лекарственными препаратами. Если врач просит больного купить лекарство за свои деньги, он фактически нарушает закон, говорит главный онколог Ростовской области Евгений Глумов.

Щедрый закон предполагает, что больной с онкологией, который лежит в стационаре, имеет право бесплатно получать все необходимые лекарства, назначенные ему врачебной комиссией (как правило, эти лекарства выдают в аптеке при больнице). Если после выписки ему нужно продолжить лечение амбулаторно, он также может рассчитывать на бесплатные или льготные препараты. Больным с инвалидностью лекарства выделяются по более щедрой федеральной льготе, без нее – по региональной. Чтобы получить лекарство, пациент должен получить назначение и рецепт от врача и прийти в государственную аптеку, которая занимается льготным лекарственным обеспечением. Там рецепт должны либо отоварить, либо – если лекарства в аптеке нет – поставить на отсроченное обслуживание и обеспечить больному нужный препарат как можно быстрее. Что происходит на самом деле?