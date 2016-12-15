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Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust Corporation обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса законов о банкротстве США. Как говорится в карточке Roust Corp. на сайте Bloomberg и в данных PacerMonitor, соответствующее заявление было подано 30 декабря 2016 года.

Как уточняется в публикации Law360 от 3 января 2017 года, корпорация в рамках дела намерена реструктурировать задолженность на сумму $1,14 млрд. Как пояснил глава Roust Гранд Винтертон, трудности с выплатой долга образовались в том числе из-за экономического спада в Польше, России, Казахстане и Украине, а также сложностей с финансированием в банках РФ и запретом на поставки российской продукции на Украину (из-за чего бизнес корпорации в этой стране сократился на 90%).

Винтертон отметил, что в ходе переговоров с кредиторами Roust удалось договориться о реструктуризации 90% займов и около двух третей конвертируемых облигаций. Руководитель Roust указал, что «позитивное развитие корпорации было омрачено макроэкономическими факторами».

Roust Corporation, по собственным данным, является вторым по величине производителем водки в мире и крупнейшим дистрибутором алкоголя в Центральной и Восточной Европе. В числе алкогольных брендов холдинга, среди прочих, – «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», а также Zubrówka.

Ранее все указанные бренды принадлежали польской Central European Distribution Corporation (CEDC), которая была выкуплена холдингом Тарико в середине 2013 года. Незадолго до сделки CEDC также попросила защиты от кредиторов в американском суде, а затем согласилась реструктурировать задолженность, превысившую $1 млрд.

Водочный бренд «Русский стандарт», также принадлежащий Тарико, в Roust Corporation не входит. В ноябре 2016 года сообщалось, что бизнесмен может провести IPO (первичное размещение акций) Roust в течение ближайших двух лет после интеграции «Русского стандарта» в холдинг. Такая интеграция произойдет в рамках реструктуризации долга Roust и докапитализации корпорации более чем на $500 млн.