12:47

Новым заместителем главы МВД и начальником следственного департамента полиции стал генерал-майор юстиции Александр Романов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами».

Александр Романов до своего назначения на должность начальника следственного департамента МВД занимал пост замглавы управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее пост замглавы МВД занимал Александр Савенков. В конце ноября 2016 года президент России освободил от должности его, а также других высокопоставленных силовиков, являющихся членами Российской академии наук.

Помимо Савенкова были также уволены глава Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун.