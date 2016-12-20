13:39

Банк России снизил курсы основных мировых валют. 13 декабря доллар будет стоить 59,89 рубля, что на 76 копеек меньше, чем днем ранее. Курс евро при этом упал на 69 копеек и составит 63,11 рубля.

Официальная стоимость доллара таким образом за день упала на 1,27%, а евро – на 1,11%.

Курс мировых валют укрепляется с начала 2017 года. 5 января курс доллара впервые с середины 2015 года опустился ниже 60 рублей и составила 59,8 рубля, а курс доллара снижался до 63,29 рубля.

Рост рубля происходит на фоне увеличения стоимости нефти. Ранее стоимость барреля Brent превысила $58 впервые за год. Это происходит на фоне того, что страны, в соответствии с соглашением ОПЕК, стали понижать уровень нефтедобычи.

Заметка дополняется.