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Колония ИК-5 в Алтайском крае, куда был переведен осужденный за участие в митингах Ильдар Дадин, не вызывала нареканий со стороны правозащитников. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявила Уполномоченный по правам человека при президента РФ Татьяна Москалькова.

«ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», – сказала Москалькова.

Она также отметила, что длительность перевода Дадина была связана с тем, что на этапе делались неоднократные перерывы, в частности, на новогодние праздники.

Ильдар Дадин ранее отбывал наказание в колонии ИК-7 в Карелии. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки, применяемые как в отношении него самого, так и в отношении других заключенных. СК и ФСИН провели служебные проверки, однако они не нашли подтверждений словам Дадина.

Оппозиционер отказывался от перевода в другое исправительное учреждение, однако в начале декабря он был вывезен из колонии. О его новом местонахождении родственники узнали лишь в начале января.