14:07

Кассационный суд Франции отказался считать дружбу в социальных сетях настоящей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В постановлении суда говорится, что термин «друг» в социальных сетях не означает «дружбу в традиционном понимании этого слова».

«[Дружба в соцсетях] означает общение между людьми с общими интересами или, в данном случае, одного рода деятельности», – постановил суд, отклонив таким образом иск заявителя.

К соответствующему выводу суд пришел в ходе рассмотрения иска адвоката, работающего в Париже. Его имя на сайте суда не уточняется.

Как пишет Le Figaro, юрист попросил суд об отводе шести членов Адвокатской палаты Парижа, аргументируя это тем, что они все были его друзьями в Facebook, что могло повлиять на «их беспристрастность в суждениях».