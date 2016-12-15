14:52

Несколько моделей «умных часов» и фитнес-браслет Samsung с 9 января стали совместимыми с iPhone. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Samsung.

Для синхронизации устройств, владельцам нужно будет скачать приложение для iPhone. Синхронизация будет возможна для «умных часов» Samsung Gear S3 иGear S2, а также фитнес-браслета Gear Fit2.

Продукция Samsung работает на операционной системе Android, в то время как Apple использует iOS. До этого дня никакие устройства Samsung и Apple не могли работать вместе, уточняют в компании.

Представитель Samsung не сообщил, будет ли компания делать совместимыми с iOS другие устройства.

Согласно оценкам Strategy Analytics, в третьем квартале 2016 года продажи iPhone составили 91% от операционной прибыли на мировом рынке смартфонов.