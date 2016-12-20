14:35

Публичная часть доклада разведки США о хакерских атаках не содержит доказательств причастности к этому России, считают в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что опубликованная часть не вызывает «ничего, кроме разочарования». Он отметил, что президент РФ Владимир Путин имел возможность ознакомиться с ней, однако выразил уверенность, что «в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать».

«Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы “охоты на ведьм”. Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки», – сказал Песков.

Разведка США 7 января опубликовала доклад о вмешательстве России в процесс президенстких выборов в США, в котором официально назвала Владимира Путина инициатором кибератак на сервера Демократической партии страны. Как подчеркивалось, опубликована была только половина доклада; вторая часть была засекречена.

Секретная часть доклада была представлена 5 января действующему президенту США Бараку Обаме и днем позже будущему главе государства Дональду Трампу. После брифинга Трамп заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход выборов в США. Он назвал ажиотаж вокруг российских хакеров «политической охотой на ведьм».