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Комитет по строительству Санкт-Петербурга без конкурса заключил контракт с подрядчиком строительства «Зенит-арены» на достройку стадиона. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сумма контракта составила 2 млрд рублей. Вся сумма выплачена авансом, отмечает издание.

Как объяснили власти города, эти деньги пойдут на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также на подготовку арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Как ожидается, работы будут завершены до конца марта 2017 года.

20 декабря власти Санкт-Петребурга уже заключили с «Метростоем» контракт на достроку стадиона на сумму 1 млрд рублей.

Оппозиционер Алексей Навальный 28 декабря назвал данный контракт незаконным, так как «его заключили без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации».

Власти Петербурга при этом заверяют, что общая смета стройки не изменилась, а дополнительно потраченные средства планируется вернуть, взыскав эти деньги через суд с «Трансстроя», бывшего генподрядчика строительства стадиона.

https://www.youtube.com/watch?v=PGR5SXr1_CY

26 декабря «Метрострой» объявил о завершении строительства «Зенит-арены». Позже компания заявила, что срок сдачи стадиона в эксплуатацию продлили до 31 марта 2017 года. 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что стадион разрешили ввести в эксплуатацию.

Стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали стоить в 2007 году, позже проект строительства трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд рублей, сейчас смета стройки составляет 42 млрд рублей.