15:07

Минздрав предлагает дать работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Об этом сообщает RNS, которому удалось ознакомиться с антитабачной концепцией ведомства на 2017–2022 годы.

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», – говорится в документе.

Концепция также содержит другие меры, направленные на сокращение потребления табака. Предлагается, в частности, ввести непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровней, принятых сейчас в странах ЕС, а также ввести налог на розничную продажу сигарет в размере 10% от их цены.

Заметка дополняется.