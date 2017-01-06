17:43

Один из основных фондовых индексов США – Dow Jones – на торгах 25 января впервые в истории поднялся выше 20 тысяч пунктов. К 17:40 мск индекс прибавил 0,48% и достиг 20007 пунктов.

К 18:15 мск Dow Jones поднялся до 20048 пунктов (плюс 0,7%). Еще два ключевых биржевых показателя – Nasdaq и S&P 500 – установили новые рекорды: Nasdaq вырос на 0,7% до 5640 пунктов, а S&P 500 – на 0,6% до 2293 пунктов.

Предыдущую «круглую отметку» – 19 тысяч пунктов – Dow Jones превысил в ноябре 2016 года. После этого он неоднократно обновлял исторический максимум.

24 января по итогам торгов индекс поднялся на 0,6% до 19912 пунктов. Nasdaq и S&P 500 также завершили сессию ростом: первый прибавил 0,9% и достиг 5601 пункта (в ходе торгов повышался до рекордных 5606 пунктов), а второй вырос на 0,7% до 2280 пунктов (поднимался до 2284 пунктов).

6 января в ходе сессии Dow Jones доходил до 19999,63 пункта на новостях о декабрьском росте зарплат в США, однако затем откатился назад. В результате индекс закрыл торги в плюсе на 0,3%, остановившись на уровне 19963,8 пункта.

Nasdaq и S&P 500 в конце прошлого года и начале 2017-го тоже неоднократно устанавливали исторические рекорды после того, как на президентских выборах победил Дональд Трамп. При этом в конце ноября все три показателя – Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 – в третий раз за 2016 год установили совместный рекорд, одновременно поднявшись до максимальных значений.