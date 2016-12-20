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Проблемы с доставкой посылок в новогодние праздники возникли в связи с проведением выборочных проверок на таможне. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как следует из сообщения, ФТС проводила выборочную проверку товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, которые доставляли экспресс-перевозчики. Доля попавших под контроль товаров составила менее 1% от общего количества, отметили в ФТС.

«ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов», – подчеркивается в сообщении.

6 января китайский интернет-магазин AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через SPSR из-за проблем на таможне. В тот же день о приостановке доставки сообщил британский интернет-магазин одежды Asos.

Через несколько дней РБК сообщило, что службы доставки товаров из зарубежных онлайн-магазинов начали требовать от клиентов из России при получении заказов скан паспорта. Об этом, в частности, предупредила служба BoxBerry, разместившая соответствующее объявление на своем сайте 5 января.

В Роскомнадзоре ситуацию с требованиями у россиян копий паспортов назвали «юридически непростой». Представитель ведомства Вадим Ампелонский заявил, что «пока ситуация до конца не ясна даже нашим специалистам», и пообещал, что Роскомнадзор направит в компании международной доставки запросы.