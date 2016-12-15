16:20

Издательский дом «Коммерсантъ» перестанет выпускать печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в руководстве «Коммерсанта».

«Редакциям журналов сообщили, что закрывают бумагу, а онлайн-версии останутся», – уточнил сотрудник редакции.

Шеф-редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев заявил «Секрету фирмы», что вопрос закрытия журналов обсуждается каждый год, но окончательное решение по этому вопросу не принято.

«Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того», – пояснил Яковлев.

Корреспондент «Коммерсанта» Таисия Бекбулатова в фейсбуке подтвердила информацию о прекращении выпуска печатных версий журналов.

Еженедельный аналитический журнал «Власть» выходит с 1992 года, а экономический еженедельник «Деньги» – с 1994. «Коммерсантъ» также выпускает журнал «Огонек», о его будущем ничего не сообщается.