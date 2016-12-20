16:58

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США и все страны Евросоюза. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

Действие указа распространяется также на граждан Бразилии, Индонезии, Японии, на неграждан Латвии и на лица без гражданства Эстонии. Он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», – отмечается в указе.

Без визы въехать в Белоруссию можно будет на срок не более пяти суток через аэропорт Минска. Для этого потребуется паспорт, или другой документ, позволяющий пересекать границу, медицинский страховой полис на сумму не менее €10 тысяч и денежные средства в валюте или белорусских рублях (на каждый день пребывания – эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, или 46 рублям).

Уточняется, что режим не действует для тех, кто прилетел в Минск рейсами из России.

Как отмечается в документе, безвизовый режим установлен, в первую очередь, для благоприятных в миграционном плане стран, стратегических партнеров Белоруссии и государств, которые ранее в одностороннем порядке разрешили въезд без визы белорусским гражданам.