19:06

Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов подал заявление на спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в Следственный комитет. Об этом Шведов сообщил РБК.

Шведов пояснил, что не получил извинений или объяснения слов Даудова о «псе Шведе». Это и послужило основанием для подачи заявления в СК. При этом до этого Шведов не исключал возможность того, что слова Даудова – шутка.

О намерении обратиться в Следственный комитет Шведов заявил 7 января.

«На мой взгляд, это угроза в адрес журналистов, которые считают необходимым профессионально освещать ситуацию в Чеченской Республике, не ориентируясь на позицию чиновников. Это угроза и мне лично, но она выходит за пределы персональных угроз», – пояснил тогда он.

Магомед Даудов опубликовал фотографию собаки с надписью «Как развязать “Кавказский узел”?» 7 января. В подписи к фотографии говорилось о псе «Шведе», которому Даудов предлагал вырвать «пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров». Шведов заявлял, что публикация фотографии – это призыв к насилию.

Позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался считать написанное угрозой в адрес главного редактора «Кавказского узла». «Говорится про пса “Шведа”, а Шведов пес что ли?», – заявил он.

Заметка дополняется.