Новый год в Бразилии начался серией тюремных бунтов. По последним данным, были убиты около 100 человек. Одна из главных причин – конфликт местных преступных группировок, который вылился в настоящую войну. Но последние события – также следствие давнего кризиса местной исправительной системы. Тюрьмы переполнены, и власти зачастую не способны поддерживать там порядок. Этим нередко почти официально занимаются местные бандитские группировки.

Что произошло?

Беспорядки начались 1 января – в тюрьме города Манаус (столица северного штата Амазонас). Она управляется частной компанией, но неофициально, по имеющимся данным, контролируется бандой «Северная семья» (Família do Norte). Ее представители раздобыли оружие, взяли в заложники охрану и атаковали заключенных из другой группировки – «Первая столичная команда» (Primeiro Comando do Capital).

В тюрьму были отправлены полицейские силы. Но прежде чем они взяли ситуацию под контроль, были убиты более 50 человек (по неофициальным данным – более 60). Около половины из них – обезглавлены, некоторые – расчленены. Более сотни заключенных, воспользовавшись ситуацией, сбежали.