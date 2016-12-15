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Российские миллиардеры увеличили свое состояние на $29 миллиардов после того, как Дональд Трамп победил на выборах президента в США. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что американские бизнесмены после избрания Трампа разбогатели на 2,8%, а российские – на 7,1%. Причиной увеличения состояния миллиардеров из России также называют укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и ожиданий улучшения отношений с США.

Рост состояния Леонида Михельсона, основного акционера «Новатэка», оказался самым значительным. За это время акции компании подорожали на 16%, и Михельсон разбогател на $1,9, пишет Forbes.

Принадлежащий Геннадию Тимченко пакет «Новатэка» также увеличился в цене. Теперь он стоит около $1,8 млрд. Издание напоминает, что Тимченко являлся «основной целью санкций США в 2014 году».

«Стальные магнаты» Алексей Мордашов и Владимир Лисин разбогатели на $1,6 млрд и $1,4 млрд соответственно. Forbes подсчитало, что состояние Лисина увеличилось на $830 млн за три дня после победы Трампа.