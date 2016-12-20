9 января, 23:15

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в расширенный санкционный «список Магнитского». Об этом объявило Министерство финансов США.

Также США распространили санкции на спикера Госдумы Андрея Лугового, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

В январе 2016 года судья Высокого суда Лондон назвал Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна виновными в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Кремль заявил, что расследование необъективно, и отказался выдавать Лугового и Ковтуна Лондону.

Ранее о планах американского правительства ввести санкции против Александра Бастрыкина писала New York Times. Издание отмечает, что власти США считают его причастным к смерти Сергея Магнитского.

Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 году после того, как раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД. Через год он умер в московском СИЗО, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее объявил о причастности генерального прокурора России Юрия Чайки к смерти Магнитского.

«Акт Магнитского» был принят в США в конце 2012 года. Он предусматривает использование санкций против российских должностных лиц, виновных, по мнению американских властей, в нарушении прав человека.