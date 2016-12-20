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Верховный суд Венесуэлы заблокировал решение оппозиционного парламента об отставке президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал TeleSur.

Процедура импичмента, за которую проголосовала Национальная ассамблея, признана «неконституционной», отмечает телеканал.

Ранее 10 декабря парламент Венесуэлы объявил президента страны «оставившим свой пост», что по конституции, означает начало импичмента главы государства.

Верховный суд не в первый раз отклоняет решение оппозиционного парламента. В октябре 2016 года Национальная ассамблея обвинила президента Николаса Мадуро в государственном перевороте и нарушении конституционного права и проголосовала за процедуру импичмента. Однако этот процесс был заблокирован.

Оппозиция считает, что политика Мадуро привела к экономическому кризису в стране. В 2016 году Венесуэла столкнулась с дефицитом электричества, воды, продуктов питания и многих потребительских товаров. В стране проходят голодные бунты; для покупки продуктов и лекарств венесуэльцы вынуждены пересекать границу и отправляться в Колумбию. В ноябре в банках страны ограничили выдачу наличных $5 в день