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Компания Yahoo объявила о смене названия после продажи Verizon Communicaton ее операционного бизнеса. Об этом сообщается в докладе комиссии по ценным бумагам и биржам США.

После сделки компания будет переименована в Altaba Inc. The Verge предполагает, что это касается названия холдинга, а не самого бренда Yahoo.

Шесть членов совета директоров заявили о своем намерении покинуть свои должности, отмечается в сообщении. Среди них генеральный директор Yahoo Марисса Майер, а также основатель компании Дэвид Фило.

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Майер, она может получить выходное пособие в размере $55 млн. Однако как писало издание Business Insider, после объявления о договоренностях с Verizon гендиректор разослала сотрудникам Yahoo письмо, где рассказала о своих планах остаться.

Verizon объявила о покупке Yahoo в июле 2016 года. Сумма сделки составит $4,83 млрд. Она может быть закрыта в первом квартале 2017 года после согласований с регуляторами и акционерами компании. После ее завершения во владении Yahoo останутся доли в Alibaba Group Holding и корпорации Yahoo Japan. Их совокупная капитализация оценивается примерно в $40 млрд.