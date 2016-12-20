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Пилоты ВВС США заявили об «опасных сближениях» с российскими истребителями в небе над Сирией, пишет газета Wall Street Journal.

Сближения самолетов продолжается, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, отмечает издание. Чтобы избежать столкновений, американские летчики «предпочитают уступать дорогу» российским истребителям.

«Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем», – рассказал WSJ генерал-майор Чарльз Коркоран.

В октябре 2016 года Пентагон завил об опасном сближении российских и американских самолетев над Сирией. Как уточнили в Минобороны, экипаж американского E-3 AWACS «в нарушение правил безопасности полетов снизился почти на километр от занимаемой высоты и опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому истребителю Су-35». Позже командование ВВС США извинилось за этот инцидент.

Осенью 2015 года Москва и Вашингтон подписали меморандум по безопасности полетов в Сирии. Соглашение оговаривает безопасную дистанцию, которую должны соблюдать российские и американские самолет и распространяется на все виды летательных аппаратов, включая беспилотные.