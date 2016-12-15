05:33

Минтранс может отменить правило, предусматривающее наложение не более одного штрафа в сутки за неоплату проезда по федеральным трассам в системе «Платон». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве РФ поручил Минтрансу подготовить проект поправок к кодексу об административных правонарушениях касательно системы «Платон», сообщает издание. В ведомстве подтвердили разработку законопроекта.

По действующей редакции, количество штрафов за неоплату проезда по «Платону» в сутки ограничено. Если поправки к кодексу вступят в силу, владельцы грузовиков будут получать столько уведомлений в день, сколько раз камера зафиксировала нарушение. В профильном комитете Госдумы «Коммерсанту» заявили, что документ не поддержат.

Сейчас штраф за игнорирование «Платона» составляет 5 тысяч рублей, и 10 тысяч – за повторное нарушение.

Система «Платон» была введена в действие 15 ноября 2015 года. Платный проезд привел к массовым протестам дальнобойщиков по всей России. Владельцам большегрузов удалось добиться от правительства введения льготного коэффициента при тарификации. Однако в ноябре 2016 Минтранс заявил о планах отменить льготный тариф.

Осенью 2016 года стало известно, что Минтранс также рассматривает возможность расширения системы «Платон» на небольшие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн.