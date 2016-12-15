09:28

Московский институт теплотехники (МИТ) испытывает проблемы с выполнением гособоронзаказана поставку стратегических ракетных комплексов «Ярс», выяснил «Коммерсантъ».

Как пишет газета, из-за экономических сложностей и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может во время изготовить гидравлические системы для «Ярсов». Об этом сказано в письме главы МИТ Сергея Никулина в Ростех, указывает издание.

Никулин пишет, что ПЭМЗ не поставляет оборудование с июня 2016 года, что «поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа».

https://www.youtube.com/watch?v=X-koTTheG0Y

Заметка дополняется.