10:05

Китайский ритейлер AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, передает ТАСС сообщение компании, предоставленное агентству.

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом (приостановка услуги) не отразилась на отправке посылок почтой», – цитирует ТАСС сообщение ритейлера.

Ранее о возобновлении доставки «Коммерсанту» сообщил глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский. Кроме того, как указала газета, также снова стала доступна экспресс-доставка британского онлайн-магазина одежды Asos.

Доставка от обоих компаний не работала с 6 января, в AliExpress объяснили это проблемами на таможне, Asos указывал на технические моменты, связанные с обновлением систем ритейлера.

По данным РБК, российская Федеральная таможенная служба (ФТС) стала требовать от получателей посылок больше документов, в частности копию первой страницы паспорта и страницы с пропиской. О новых требованиях ФТС также сообщил «Коммерсантъ».

Сама таможня объяснила проблемы с доставкой посылок в новогодние праздники выборочными проверками. Как заявили в ФТС, новых правил служба не устанавливала.