13:54

Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который проходит обвиняемым по делу о получении взятки в $2 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд продлил меру пресечения бывшему министру на три месяца, до 15 апреля, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Сам Улюкаев попросил суд отпустит его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. «Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – сказал он.

В случае продления домашнего ареста Улюкаев просил разрешить ему посещать медицинские учреждения, гулять, а также позволить посещать квартиру няне ребенка.

Как заявил следователь Роман Нестеров, показания против Улюкаева дали сотрудники Минэкономразвития и Росимущества.

Как передает RNS, суд получил положительную характеристику на Улюкаева от главы «Роснано» Анатолия Чубайса, главы ВТБ Андрея Костина, руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая.

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено в середине ноября. Экс-министру предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку в размере $2 млн за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти». В СК отмечали, что его задержали при получении взятки с поличным.

Как рассказал источник «Росбалта», перед задержанием Улюкаев приехал в офис «Роснефти» по просьбе главы компании Игоря Сечина. Когда экс-глава Минэкономразвития приехал в офис, его проводили в кабинет, где он получил чемоданы с деньгами, после чего он был задержан при попытке выехать на служебной машине с территории «Роснефти», рассказал собеседник агентства.

15 ноября суд избрал для Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста. В тот же день президент России Владимир Путин отстранил его от должности министра экономического развития.

В конце ноября суд в качестве обеспечительной меры по уголовному делу наложил арест также на 10 земельных участков Улюкаева и его дом в Смоленской области.