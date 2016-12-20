Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой не понял, почему его включили в «список Магнитского», передает РИА Новости.

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где “список Магнитского”, учитывая, что уже и сколько лет прошло, – сказал Луговой агентству. – Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей».