10:58

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой не понял, почему его включили в «список Магнитского», передает РИА Новости.

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где “список Магнитского”, учитывая, что уже и сколько лет прошло, – сказал Луговой агентству. – Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей».

Как заметил депутат, насколько ему известно, в в санкционный список на основании «акта Магнитского» включают «людей, которые нарушали где-то в чем-то права людей».

США 9 января кроме Лугового включили в указанный список главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

В январе 2016 года судья Высокого суда Лондон назвал Лугового и Ковтуна виновными в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Заметка дополняется.