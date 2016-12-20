12:31

Alphabet Inc. (материнская компания Google) продает бизнес спутниковой съемки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Переговоры о продаже компании Terra Bella (ранее Skybox) корпорация ведет, по данным собеседников агентства, со стартапом Planet Labs.

Как отмечает Bloomberg, часть сотрудников спутникового подразделения по условиям сделки перейдут на работу в новую компанию, часть займут другие позиции в Google. Возможную сумму сделки издание не называет. Представители Palnet и Alphabet отказались от комментариев.

The Wall Street Journal также пишет о возможной продаже подразделения компании Planet Labs. Издание указывает, что спутниковый бизнес Alphabet продает из соображений экономии: покупать спутниковые снимки дешевле, чем обслуживать собственные спутники и соответствующую инфраструктуру.

Google купила Terra Bella в 2014 году за $500 млн. Bloomberg уточняет, что Skybox владеет большими спутниками с камерами, позволяющими получать снимки высокого разрешения. У Planet качество снимков ниже, но у компании больше спутников.

Согласно информации на сайте Terra Bella, у компании семь спутников. Planet Labs основана бывшими сотрудниками NASA, она работает с несколькими десятками аппаратов.