12:31

Alphabet Inc. (материнская компания Google) продает бизнес спутниковой съемки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Переговоры о продаже компании Terra Bella (ранее Skybox) корпорация ведет, по данным собеседников агентства, со стартапом Planet Labs.

Как отмечает Bloomberg, часть сотрудников спутникового подразделения по условиям сделки перейдут на работу в новую компанию, часть займут другие позиции в Google. Возможную сумму сделки издание не называет. Представители Palnet и Alphabet отказались от комментариев.

The Wall Street Journal также пишет о возможной продаже подразделения компании Planet Labs. Издание указывает, что спутниковый бизнес Alphabet продает из соображений экономии: покупать спутниковые снимки дешевле, чем обслуживать собственные спутники и соответствующую инфраструктуру.

Заметка дополняется.