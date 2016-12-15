12:45

Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников Чемпионата мира по футболу до 48 сборных. Об этом сообщает «Би-би-си».

Такая система начнет действовать с 2026 года. Всего в Чемпионате будет участвовать 16 групп, в каждой из которых будет по три команды. Количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится до 80 с 64. При этом каждая сборная будет играть максимум 7 игр, как это было и прежде.

По данным Globoesporte, страны Европы получат 16 квот, Африка – 9,5, Азия – 8,5, Океания получит одну квоту, а Южную и Северную Америку в сумме будет представлять 13 сборных.

На данный момент в турнире участвуют сборные из 32 стран. Из них формируется восемь групп, в которые попадает по четыре команды. В каждой группе проводится по шесть матчей, чтобы определить, какие команды пройдут в одну восьмую финала.

Глава ФИФИ Джанни Инфантино предлагал увеличить число участников мирового первенства в рамках предвыборной кампании годом ранее. Это предложение нацелено на те страны, сборные которых редко попадают на Чемпионат мира.