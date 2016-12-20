13:38

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на второй срок Барака Обамы пришлась «беспрецендентная деградация» отношений США и России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что на второй срок президентства Обамы пришелся период беспрецедентной затянувшейся деградации двусторонних отношений», – заявил он.

Песков однако отметил, что результаты президентства Барака Обамы не касаются Кремля, и предложил не вмешиваться в это.

Расширение санкционного «списка Магнитского» в Кремле расценивают как новый шаг по «рукотворной деградации» отношений двух стран. Песков отказался отвечать на вопрос, будут ли ответные меры на действия США.

При этом Песков уверен, что для нормализации российско-американский отношений существует много сценариев помимо отмены санкций, так как отношения «находятся в низшей точке».

«Безусловно, санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно отражается на двусторонних отношениях, но вместе с тем даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствуют и к нему готовы», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее США включили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в санкционный «список Магнитского». Кроме него под санкции попали еще четыре человека.

В конце декабря Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций, выслав из страны 35 российских дипломатов. Такие действия стали реакцией на якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США, в которых победил республиканец Дональд Трамп.