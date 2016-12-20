13:42

Новые санкции США в отношении граждан России – это «недостойная мстительность» американского Белого дома и проявление «санкционной мании», считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его заявление опубликовано на сайте российского МИДа.

«За оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно», – сказал Рябков, комментируя расширение санкций на основании «акта Магнитского».

По мнению Рябкова, к «дурным манерам и откровенному русофобству» администрации действующего президента США Барака Обамы «примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы».

США 9 января включили в «список Магнитского» главу СК Александра Бастрыкина, депутата Андрея Лугового, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина, а также следователя Станислава Гордиевского.

«Акт Магнитского», принятый в США в 2012 году, предусматривает использование санкций против российских должностных лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и виновны в нарушении прав человека.

Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении от уплаты налогов в отношении Hermitage Capital, через 11 месяцев он умер в СИЗО. За год до ареста юрист заявил о раскрытии коррупционных схем, к которым, по его данным, были причастны сотрудники МВД и других органов власти.