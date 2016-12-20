15:16

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил «обнулять» портфель законопроектов, внесенных на рассмотрение депутатов, с окончанием полномочий каждого созыва. Об этом сообщил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью – вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется и новый созыв начинает заново», – цитирует Миронова «Интерфакс».

Депутат добавил, что в Госдуме лежат законопроекты, которым больше 20 лет. По его словам, если есть необходимость рассмотреть проект закона, которому больше пяти лет, то депутаты внесут его заново.

В начале декабря 2016 года замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей ​​Исаев говорил РБК, что от предыдущих созывов Госдуме перешло больше 2 тысяч законопроектов, которые «так или иначе в соответствии с Конституцией предстоит рассмотреть».

Как отмечало издание, депутаты не успевают рассмотреть рекордное количество вопросов, включенных в повестку. К примеру, 2 декабря Дума рассмотрела 30 законопроектов из 141.

В конце прошлого года Володин призвал Госдуму отказаться от практики накопления законопроектов, но «постараться рассмотреть весь объем таких инициатив, образовавшийся за последние годы работы». Для этого Дума приняла решение с 2017 года увеличить длительность заседаний, а также сократить время перерыва.

Володин стал депутатом Госдумы по итогам выборов в сентябре 2016 года, после того, как его избрали спикером, он инициировал несколько изменений в порядке работы депутатов. Госдума приняла постановление о штрафах за прогулы пленарных заседаний, изменила графики работы в регионах и отпусков парламентариев.